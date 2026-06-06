L’ultimo artigiano | la trottola sfida l’era digitale dei bambini

Notizia in breve

Una trottola di legno si distingue tra i giochi dei bambini, sfidando l’era digitale. Nonostante l’avanzata della tecnologia, questo oggetto tradizionale continua ad attrarre diverse generazioni. La sua semplicità e il modo in cui coinvolge chi la maneggia, creando movimenti e giochi di equilibrio, rappresentano ancora un richiamo forte. La trottola, con il suo modo di rotolare e sfidare la gravità, mantiene vivo un legame con il passato e resiste alla diffusione di dispositivi elettronici.