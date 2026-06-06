L’ultimo artigiano | la trottola sfida l’era digitale dei bambini
Una trottola di legno si distingue tra i giochi dei bambini, sfidando l’era digitale. Nonostante l’avanzata della tecnologia, questo oggetto tradizionale continua ad attrarre diverse generazioni. La sua semplicità e il modo in cui coinvolge chi la maneggia, creando movimenti e giochi di equilibrio, rappresentano ancora un richiamo forte. La trottola, con il suo modo di rotolare e sfidare la gravità, mantiene vivo un legame con il passato e resiste alla diffusione di dispositivi elettronici.
Come può un oggetto di legno battere la tecnologia digitale? Quale segreto nasconde la trottola per unire generazioni diverse? Perché i bambini scelgono ancora il prato invece dello schermo? Cosa rischiamo perdendo se scompare l'ultimo artigiano dei balocchi??? In Breve L'impulso al gioco fisico nei bambini persiste nonostante l'onnipresenza dei dispositivi mobili. Spazi aperti come piazze e prati favoriscono l'interazione sociale rispetto agli schermi. La cr . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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