Un candidato ha espresso il desiderio di essere presente tra i cittadini di Viareggio, affermando di voler lavorare quotidianamente per risolvere i problemi della città. Ha dichiarato di non voler essere semplicemente sindaco, ma di voler rappresentare ogni singolo residente. La sua intenzione è quella di avvicinarsi alle persone e affrontare le questioni locali direttamente sul territorio.

"Non voglio essere la sindaca, voglio fare la sindaca di ogni singolo cittadino di Viareggio. Stare in mezzo alle persone e lavorare ogni giorno per risolvere i problemi di Viareggio". Con queste parole Federica Maineri, candidata sindaca del centrosinistra, si rivolge alla cittadinanza a poche ore dal voto. "Mi sono candidata perché – dichiara – amo questa comunità e perché credo che Viareggio meriti ascolto, attenzione, trasparenza, chiarezza, visione, cura e servizi che rispondano alle esigenze dei cittadini. In questa campagna elettorale ho incontrato migliaia di persone. Ho ascoltato preoccupazioni, rabbia, speranze e proposte. E ho capito una cosa: Viareggio ha voglia di guardare avanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ultimo appello di Maineri: "Sindaca tra le persone per risolvere i problemi"

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