Un uomo è stato investito e ucciso da un treno in corsa mentre attraversava i binari. L’incidente è avvenuto nella giornata del 6 giugno 2026 in una stazione della Spezia, davanti a pendolari che aspettavano un treno diretto in Toscana. La vittima, identificata come Francesco, aveva effettuato una telefonata poco prima dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. Le autorità stanno indagando sulle modalità dell’accaduto.

La Spezia, 6 giugno 2026 – Un momento di distrazione è finito in tragedia. Una morte assurda, consumata davanti agli occhi dei pendolari che stavano attendendo il treno che sarebbe passato dopo pochi minuti diretto verso la vicina Toscana. Un lampo, una frazione di secondo, e il corpo del giovane è stato sbalzato lontano dall’urto del regionale in transito. Un ragazzo di 24 anni, Francesco Lettieri, di Viareggio, è stato travolto dal treno ieri pomeriggio mentre si trovava alla stazione di Cà dei Boschetti. In serata era atteso a Viareggio dal padre – Tony, parrucchiere titolare di uno storico salone viareggino – con il quale si era sentito via telefono al momento di lasciare l’agenzia di noleggio auto gestita alla Spezia insieme alla moglie dell’uomo, rimasto vedovo alcuni anni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’ultima telefonata, poi la tragedia. Francesco ucciso dal treno in corsa, stava attraversando i binari

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