A Lucca sono state installate nuove fototrappole per contrastare l’abbandono di rifiuti. Le telecamere rileveranno comportamenti illeciti e potranno essere utilizzate come prova per sanzionare chi lascia i rifiuti in modo illecito. Inoltre, sono previste multe per i conducenti di monopattini che circolano senza assicurazione. Le autorità hanno comunicato che le sanzioni possono arrivare fino a diverse centinaia di euro, a seconda della violazione.

Come funzioneranno le nuove fototrappole contro l'abbandono dei rifiuti?. Quali sanzioni rischiano i conducenti di monopattini senza assicurazione?. Dove verranno installati i nuovi sistemi di sorveglianza remota?. Chi può richiedere i nuovi buoni scuola per l'anno 2025-2026?.? In Breve Obbligo targa monopattini dal 16 maggio e assicurazione dal 16 luglio. Iscrizioni Consulta giovani tra 28 maggio e 12 giugno per residenti 14-30 anni. Buoni scuola infanzia paritarie 2025-2026 richiedibili entro il 12 giugno. Quattro passaggi annuali programmati per il taglio erba nelle frazioni comunali. Il sindaco Pardini lancia il giro di vite su rifiuti e decoro urbano tra controlli e nuovi obblighi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca, fototrappole e sanzioni: il piano contro l’inciviltà

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