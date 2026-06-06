L’ospedale della super ricerca Finanziati progetti per 2 milioni
Il Ministero della Salute ha assegnato circa 2,35 milioni di euro a un ospedale specializzato in ricerca. La somma è stata concessa nell’ambito del Bando di Ricerca Finalizzata 2024, destinato a finanziare progetti di ricerca nel settore sanitario. La struttura di Monza ha ottenuto il finanziamento per i suoi programmi di ricerca e sviluppo, senza ulteriori dettagli sui progetti specifici. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal Ministero.
Premiata dal Ministero la propensione alla ricerca dell’ Irccs San Gerardo di Monza. Nell’ambito del Bando di Ricerca Finalizzata 2024 del Ministero della Salute il San Gerardo di Monza ha ottenuto 2 milioni e 353.720 euro, confermando la qualità, la solidità e la competitività della propria attività scientifica. Successo record per i giovani ricercatori: il tasso di approvazione dei loro progetti supera il doppio della media nazionale. Il Bando di Ricerca Finalizzata del Ministero della Salute si pone l’obiettivo di promuovere progetti innovativi, capaci di generare ricadute concrete sulla salute dei cittadini. Il programma sostiene studi ad alto valore scientifico, favorendo il rapido trasferimento dei risultati dalla ricerca al letto del paziente e valorizzando il ruolo dei giovani ricercatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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