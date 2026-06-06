L’ospedale della super ricerca Finanziati progetti per 2 milioni

Notizia in breve

Il Ministero della Salute ha assegnato circa 2,35 milioni di euro a un ospedale specializzato in ricerca. La somma è stata concessa nell’ambito del Bando di Ricerca Finalizzata 2024, destinato a finanziare progetti di ricerca nel settore sanitario. La struttura di Monza ha ottenuto il finanziamento per i suoi programmi di ricerca e sviluppo, senza ulteriori dettagli sui progetti specifici. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal Ministero.