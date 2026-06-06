Loredana Paolicelli alla direzione del Conservatorio di Matera Per il prossimo triennio
La direzione del Conservatorio di Matera sarà affidata alla professoressa Loredana Paolicelli per il triennio 2026-2029. La nomina è stata annunciata tramite un comunicato ufficiale del conservatorio, che specifica come Paolicelli succeda a Carmine Antonio Catenazzo. La decisione riguarda il prossimo ciclo accademico e si inserisce nel normale processo di rinnovo delle cariche istituzionali.
Di seguito un comunicato diffuso dal Conservatorio di Matera: Sarà la professoressa Loredana Paolicelli a guidare il Conservatorio Statale di Musica "Egidio Romualdo Duni" di Matera nel prossimo triennio accademico 2026-2029, raccogliendo il testimone da Carmine Antonio Catenazzo. L'elezione segna l'avvio di una nuova fase per una delle più importanti istituzioni culturali della Basilicata, chiamata oggi a confrontarsi con le sfide dell'alta formazione musicale, della ricerca e dell'internazionalizzazione. Docente di Musica da Camera, componente del Consiglio Accademico e figura di riferimento nella progettazione... 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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