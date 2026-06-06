loredana paolicelli alla direzione del conservatorio di matera per il prossimo triennio

Notizia in breve

La direzione del Conservatorio di Matera sarà affidata alla professoressa Loredana Paolicelli per il triennio 2026-2029. La nomina è stata annunciata tramite un comunicato ufficiale del conservatorio, che specifica come Paolicelli succeda a Carmine Antonio Catenazzo. La decisione riguarda il prossimo ciclo accademico e si inserisce nel normale processo di rinnovo delle cariche istituzionali.