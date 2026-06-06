Loredana Paolicelli alla direzione del Conservatorio di Matera Per il prossimo triennio

Da noinotizie.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La direzione del Conservatorio di Matera sarà affidata alla professoressa Loredana Paolicelli per il triennio 2026-2029. La nomina è stata annunciata tramite un comunicato ufficiale del conservatorio, che specifica come Paolicelli succeda a Carmine Antonio Catenazzo. La decisione riguarda il prossimo ciclo accademico e si inserisce nel normale processo di rinnovo delle cariche istituzionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Di seguito un comunicato diffuso dal Conservatorio di Matera: Sarà la professoressa Loredana Paolicelli a guidare il Conservatorio Statale di Musica "Egidio Romualdo Duni" di Matera nel prossimo triennio accademico 2026-2029, raccogliendo il testimone da Carmine Antonio Catenazzo. L'elezione segna l'avvio di una nuova fase per una delle più importanti istituzioni culturali della Basilicata, chiamata oggi a confrontarsi con le sfide dell'alta formazione musicale, della ricerca e dell'internazionalizzazione. Docente di Musica da Camera, componente del Consiglio Accademico e figura di riferimento nella progettazione... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

loredana paolicelli alla direzione del conservatorio di matera per il prossimo triennio
© Noinotizie.it - Loredana Paolicelli alla direzione del Conservatorio di Matera Per il prossimo triennio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Conservatorio di Benevento, Ilario confermato direttore per il triennio 2026-29Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento ha annunciato che, a seguito delle elezioni svoltesi oggi, il M° Giuseppe Ilario sarà...

Cinema Estivo di Modena, gestione confermata all'associazione per il prossimo triennioIl Comune di Modena ha comunicato che l'associazione continuerà a gestire il Cinema Estivo per i prossimi tre anni.

Temi più discussi: Loredana Paolicelli alla guida del Conservatorio Duni; Loredana Paolicelli alla direzione del Conservatorio di Matera; Gran finale con Sussurri e tempeste: Jean Reis chiude la stagione musicale.

loredana paolicelli loredana paolicelli alla direzioneLoredana Paolicelli alla guida del Conservatorio DuniSarà la professoressa Loredana Paolicelli a guidare il Conservatorio Statale di Musica Egidio Romualdo Duni di Matera nel prossimo triennio accademico 2026-2029, raccogliendo il testimone da Carmine ... rainews.it

loredana paolicelli loredana paolicelli alla direzioneLoredana Paolicelli alla direzione del Conservatorio di MateraTriennio 2026-2029: internazionalizzazione, nuovi percorsi formativi e produzione artistica al centro del programma ... trmtv.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web