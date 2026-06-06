Lombardia | la geografia delle tasse crea disparità tra i comuni

Quanto paghi in più se risiedi a Varese rispetto a Milano? Quali comuni lombardi garantiscono l'esenzione totale per i redditi bassi? Perché alcune città applicano aliquote piatte invece di scaglioni progressivi? Come cambia il carico fiscale spostandosi tra un capoluogo e l'altro??? In Breve Milano esenta redditi fino a 23.000 euro, Mantova ferma la soglia a 22.000 euro. Varese applica esenzione solo fino a 8.000 euro, Sondrio ferma la franchigia a 10.000 euro. Mantov . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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