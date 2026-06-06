Lombardia | la geografia delle tasse crea disparità tra i comuni
A Varese si pagano in media 1.192 euro di tasse all’anno, quasi il doppio rispetto ai 648 euro di Milano. La differenza deriva dalla geografia delle imposte locali, che varia significativamente tra i comuni lombardi. Alcuni comuni offrono esenzioni totali per i redditi più bassi, mentre altri applicano aliquote più alte, creando disparità tra i cittadini in base alla zona di residenza.
Quanto paghi in più se risiedi a Varese rispetto a Milano? Quali comuni lombardi garantiscono l'esenzione totale per i redditi bassi? Perché alcune città applicano aliquote piatte invece di scaglioni progressivi? Come cambia il carico fiscale spostandosi tra un capoluogo e l'altro??? In Breve Milano esenta redditi fino a 23.000 euro, Mantova ferma la soglia a 22.000 euro. Varese applica esenzione solo fino a 8.000 euro, Sondrio ferma la franchigia a 10.000 euro. Mantov . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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