Livorno proposta | usare la tassa di soggiorno per polizia e fototrappole

Notizia in breve

A Livorno si propone di destinare i fondi della tassa di soggiorno alla sicurezza, coprendo spese per la polizia e fototrappole. La proposta prevede di utilizzare i soldi raccolti dai turisti per aumentare i controlli e potenziare la presenza delle forze dell’ordine. Con i nuovi limiti di spesa, si potrebbe permettere l’assunzione di ulteriori agenti e l’installazione di dispositivi di sorveglianza. La misura mira a migliorare la sicurezza in città.