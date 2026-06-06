Livorno proposta | usare la tassa di soggiorno per polizia e fototrappole
A Livorno si propone di destinare i fondi della tassa di soggiorno alla sicurezza, coprendo spese per la polizia e fototrappole. La proposta prevede di utilizzare i soldi raccolti dai turisti per aumentare i controlli e potenziare la presenza delle forze dell’ordine. Con i nuovi limiti di spesa, si potrebbe permettere l’assunzione di ulteriori agenti e l’installazione di dispositivi di sorveglianza. La misura mira a migliorare la sicurezza in città.
Come verrebbero usati i soldi pagati dai turisti per la sicurezza?. Quali nuovi limiti di spesa permetterebbero di assumere nuovi agenti?. Perché le telecamere attuali di Livorno potrebbero non funzionare correttamente?. Dove verrebbero posizionate le nuove fototrappole contro l'abbandono dei rifiuti?.? In Breve Proposta condivisa tra la consigliera Marcella Amadio e il collega Alessandro Perini. Utilizzo decreto sicurezza per superare i vecchi limiti di spesa comunale. Richiesta report dettagliato al sindaco Salvetti sugli impianti di videosorveglianza attuali. Acquisto fototrappole per contrastare l'abbandono di rifiuti nei quartieri di Livorno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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"La tassa di soggiorno va applicata tutto l’anno"Il sindaco ha dichiarato che la tassa di soggiorno deve essere applicata tutto l’anno.