L’Italia può essere la chiave di volta del progetto Imec

L’Italia potrebbe svolgere un ruolo centrale nel progetto Imec. Attualmente, c’è una crescente richiesta di costruttori e saldatori per supportare la creazione e il rafforzamento di connessioni e collaborazioni. La domanda riguarda principalmente settori legati alla produzione e all’assemblaggio, con un focus su competenze tecniche specifiche. La presenza di figure professionali qualificate è considerata fondamentale per lo sviluppo e l’implementazione delle iniziative previste dal progetto.

Mai come di questi tempi vi è un bisogno impellente di costruttori e saldatori, per creare e rafforzare sinergie e connessioni. Gli scenari sono in continuo mutamento – basti guardare al Medio Oriente – e in tale clima d’incertezza, di tensioni e conflittualità, le relazioni tra i Paesi contano. La crisi dello Stretto di Hormuz sta dimostrando che l’Iran, per quanto non sia dotato di una marina paragonabile a quella di altri Paesi occidentali, può bloccare uno dei più strategici passaggi del traffico commerciale mondiale e mettere in seria difficoltà i nostri approvvigionamenti e le nostre economie. È una crisi, però, che ci dimostra anche quanto il Mediterraneo sia al centro delle rotte di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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