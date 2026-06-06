L’inutile esame di maturità

È facile prevedere che anche quest’anno la percentuale dei dichiarati “maturi”, al termine dell’Esame di Maturità, che il Ministro Valditara ha voluto ribattezzare “Esame conclusivo di Stato”, sarà molto alta. L’anno scorso era vicina al 100%. Ammessi all’esame circa il 96%, di costoro sono risultati maturi circa il 99,8%. Come ogni anno, insorge a questo punto la domanda: ha ancora senso mettere in piedi per 527.607 maturandi (273.854 dei Licei, 167.136 degli Istituti tecnici, 86.617 degli Istituti professionali) una costosa e inutile macchina burocratica di 13.989 commissioni d’esame composte da 1 Presidente esterno, da 2 Commissari esterni, da 2 Commissari interni? Perché “inutile”? La cause sono almeno due. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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