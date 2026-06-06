L’impegno del Comune Pronti ventimila euro per la campagna nazionale

Il Comune ha deciso di destinare 20.000 euro a una campagna nazionale dedicata al disagio giovanile e alla prevenzione dell’uso di armi da taglio. La campagna si rivolge a studenti delle scuole medie e superiori, con l’obiettivo di sensibilizzare e prevenire comportamenti a rischio. La somma sarà utilizzata per finanziare le attività e le iniziative di comunicazione in ambito nazionale. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione locale.

Il Comune è pronto a stanziare ventimila euro per la realizzazione di una campagna nazionale sul disagio giovanile e sulla prevenzione dell’uso di armi da taglio, che sono sempre (e purtroppo) più diffuse tra i nostri ragazzi, dagli adolescenti delle medie a quelli che frequentano le superiori. L’iniziativa di comunicazione e sensibilizzazione che intende entrare negli istituti scolastici e coinvolgere, a livello italiano, i giovanissimi, molto spesso protagonisti sia nel ruolo di vittime che di autori in questi fenomeni, era stata annunciata dal sindaco Matteo Lepore, in occasione dell’evento ’Con il coltello in tasca. Un incontro tra ragazzi adolescenti per parlare di un’abitudine troppo pericolosa’, nella cornice del giardino delle Popolarissime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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