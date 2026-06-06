Il regime iraniano ha continuato a funzionare nonostante sanzioni e attacchi militari, mantenendo il controllo interno. La Cina fornisce supporto economico e politico, contribuendo alla stabilità del governo di Teheran. Le autorità iraniane hanno rafforzato le reti di contrabbando e le attività clandestine per aggirare le restrizioni internazionali. Le forze di sicurezza iraniane hanno intensificato le operazioni contro le opposizioni interne e le proteste popolari.

Come fa il regime a sopravvivere nonostante sanzioni e colpi militari?. Quale ruolo gioca la Cina nel sostenere la struttura di Teheran?. Perché la strategia americana diverge radicalmente da quella di Israele?. Cosa accadrà all'Europa se il negoziato legittimerà il potere iraniano?.? In Breve Alleanze interne con il ceto medio del bazar garantiscono stabilità nonostante le sanzioni.. Il supporto strategico di Pechino permette la resistenza economica del regime iraniano.. Controllo dei punti nevralgici come lo stretto di Hormuz e Bab el Mandeb.. Radici del sistema legate al colpo contro Mossadeq e alla rivoluzione del 1979.. Il consolidamento del potere a Teheran e il rischio di una nuova instabilità globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’idra di Teheran: come il regime sfida la stabilità globale

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