lido e centro storico proteste a tutto volume

Le proteste sono scoppiate questa sera al Lido e nel centro storico a causa della musica troppo alta proveniente dai locali notturni. I residenti si sono radunati per lamentare il rumore eccessivo, mentre altri hanno segnalato la carenza di posti auto disponibili nelle zone centrali. La situazione ha portato a tensioni tra cittadini e gestori dei locali, con schiamazzi e discussioni che si sono protratte a lungo.

Sale la febbre della movida: proteste per la musica troppo alta al Lido e in centro storico. Lamentele anche per la carenza di posti auto a disposizione dei residenti. Sono i temi affrontati nella riunione del Quartiere 1, venerdì sera, alla sala della Cultura. Presenti il sindaco Luca Serfilippi, il vice sindaco Loretta Manocchi, gli assessori Alessio Curzi e Lucia Tarsi. A regolare l’attività musicale dei locali è, in assenza di un vero e proprio regolamento acustico, una delibera di giunta nella quale sono stabiliti sia i limiti orari che di decibel a cui si devono attenere i locali. Il problema, però, sono i controlli. Se si va oltre l’orario stabilito (tutti i giorni fino alle 24, ad eccezione delle giornate di venerdì, sabato e prefestivi dove si può fare musica fino all’1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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