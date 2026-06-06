Libere anche qui l’assessore Frattini a Roma

L’assessore Frattini a Roma ha commentato la questione della violenza digitale di genere, sottolineando che non basta chiudere un sito. Ha citato episodi come la diffusione non consensuale di immagini, i deepfake sessuali, l’hate speech e il cyberstalking. Ha evidenziato la necessità di affrontare le radici culturali di questa violenza e di promuovere una cultura del consenso anche online.

Dalla diffusione non consensuale di immagini ai deepfake sessuali, dall’hate speech al cyberstalking: contro la violenza digitale di genere, non basta chiudere un sito, ma bisogna affrontare le radici culturali di questa violenza e promuovere una cultura del consenso anche online. Nasce da questa consapevolezza “ Libere anche qui ”, la campagna nazionale sul consenso digitale e sul contrasto alla violenza di genere online, presentata al Senato della Repubblica. Tra le promotrici, l’assessora del Comune di Brescia Anna Frattini (Pari opportunità, Istruzione), con Valeria Campagna, Lucrezia Iurlaro, Giulia Pelucchi e Laura Sparavigna (a supporto, anche TiCandido, Tocca a noi, DIRe). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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