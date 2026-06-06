Libano Aoun accusa Hezbollah | ‘Non rappresenta il popolo

Il presidente libanese ha accusato Hezbollah di non rappresentare il popolo e di mantenere armi non ufficialmente controllate. La dichiarazione arriva mentre l’80% della popolazione chiede il disarmo del gruppo. La questione del controllo delle armi di Hezbollah resta centrale nel dibattito politico, con il governo che si confronta con le richieste di disarmo e con l’influenza ancora forte del gruppo nel paese.

Come può il governo libanese disarmare Hezbollah nonostante la sua influenza?. Perché l'80% della popolazione chiede ora il disarmo del gruppo armato?. Quali ostacoli legislativi impediscono i contatti con i cittadini israeliani?. Cosa rischia il Libano se lo scontro tra esercito e Hezbollah esplodesse?.? In Breve Sostegno pace Israele salito dal 25% agosto 2025 al 49% maggio. L'80% dei libanesi chiede il disarmo di Hezbollah per stabilità. Rickardo Chidiac ospita Maryam Younnes e Jonathan El Khouri su Bi Arda. Legge del 1955 proibisce contatti con cittadini israeliani nel territorio libanese.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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