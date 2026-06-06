L' ex marito di Sonia Bottacchiari | Sto vivendo un incubo penso ogni secondo ai miei figli | dal 20 aprile non li vedo e non so come stanno
L'uomo racconta di non aver visto i figli dal 20 aprile e di preoccuparsi costantemente per loro. Da circa un mese e mezzo, non ha avuto contatti né notizie sulla loro condizione. La sua testimonianza si concentra sul senso di angoscia e sulla paura per le sorti dei bambini, mentre cerca di capire come possano stare. La sua voce si fa sentire in un momento di grande incertezza.
Uno sfogo, a un mese e mezzo dalla scomparsa dell'ex moglie 49enne Sonia Bottacchiari, originaria di Salsomaggiore Terme e dei suoi due figli. Yuri Groppi affida i suoi pensieri ad un post su Facebook. Dopo la scomparsa dal 20 aprile, il 13 maggio la donna è stata rintracciata. Si trova con i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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Scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei figli. Ex marito? reddit
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