L' ex marito di Sonia Bottacchiari | Sto vivendo un incubo penso ogni secondo ai miei figli | dal 20 aprile non li vedo e non so come stanno

L'uomo racconta di non aver visto i figli dal 20 aprile e di preoccuparsi costantemente per loro. Da circa un mese e mezzo, non ha avuto contatti né notizie sulla loro condizione. La sua testimonianza si concentra sul senso di angoscia e sulla paura per le sorti dei bambini, mentre cerca di capire come possano stare. La sua voce si fa sentire in un momento di grande incertezza.

Uno sfogo, a un mese e mezzo dalla scomparsa dell'ex moglie 49enne Sonia Bottacchiari, originaria di Salsomaggiore Terme e dei suoi due figli. Yuri Groppi affida i suoi pensieri ad un post su Facebook. Dopo la scomparsa dal 20 aprile, il 13 maggio la donna è stata rintracciata. Si trova con i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei figli. Ex marito? reddit

Partono per una vacanza in montagna: spariti da quasi 20 giorni madre e figli adolescenti, il giallo di Sonia Bottacchiari. A lanciare l'allarme l'ex compagno della donna. Hanno i telefoni spenti e non sono più rintracciabili. Ritrovata l'automobile della donna x.com

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Yuri Groppi, ricoverato per un malore l'ex marito di Sonia Bottacchiari che si è allontanata con i due figli: Scompenso dopo aver percorso migliaia di chilometri per cercare ...Il peso di settimane vissute tra apprensione, spostamenti continui e ricerche incessanti ha finito per avere qualche ripercussione sullo stato di salute di Yuri Groppi, ex marito di Sonia Bottacchiari ... corrieredibologna.corriere.it