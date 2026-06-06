L’ex capitano della squadra, Andrea Savini, ha giocato la sua ultima partita il 18 aprile, contribuendo alla vittoria che ha garantito la salvezza. Dopo aver indossato la fascia di capitano, ha deciso di lasciare il calcio giocato e di passare a un ruolo di direttore sportivo. Savini ha dichiarato di voler rimanere nel settore sportivo, passando dalla attività in campo a quella di gestione e organizzazione.

Dal campo a dietro una scrivania. Si apre un altro capitolo per Andrea Savini che il 18 aprile ha disputato l’ultima partita con i Portuali, quella della salvezza, al Giuliani di Torrette. Da capitano e difensore a direttore sportivo del club dorico. "Le prime sensazioni del post calcio sono di assoluta serenità nella decisione presa, perché è stata maturata e metabolizzata nel tempo. Quindi convinto e sereno per quello che verrà" fa sapere Savini. Ora la nuova avventura che andrà ad affrontare "con grande entusiasmo. Volevo rimanere nell’ambiente dei Portuali e mettermi a disposizione della società – aggiunge –. Questo ruolo di direttore sportivo, a oggi, è quello che vedo come più indicato una volta conclusa la carriera, per cercare di dare un contributo umano e sportivo ai Portuali che sono la mia seconda famiglia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’ex capitano: "volevo rimanere in questo ambiente». Portuali, Savini dal campo a direttore sportivo

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