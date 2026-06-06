Il Papa Leone XIV sta visitando la Spagna e, per la prima volta, le figlie dei re, Leonor e Sofia, sono state presenti all'incontro. Le due principesse sono arrivate vestite con abiti bianchi, simbolo di privilegio, e hanno indossato il velo, rispettando le tradizioni religiose. La scena si è svolta davanti al Papa, con le giovani in piedi tra i loro genitori e i rappresentanti religiosi.

C’è grande attesa per la visita del Papa Leone XIV in Spagna: per la prima volta, infatti, a ricevere il Pontefice non saranno solo Letizia e Felipe, ma anche le due figlie Leonor e Sofia. Gli occhi saranno tutti puntati sulle due ragazze, chiamate a ricoprire un ruolo diplomatico da “adulte” a tutti gli effetti: ma quali sono le regole dell’etichetta reale che le due dovranno rispettare in fatto di look? Leonor e Sofia davanti al Papa, che look indosseranno?. Papa Leone XIV sarà in visita in Spagna dal 6 al 12 giugno, e sarà accolto nella capitale iberica dalla Famiglia Reale Spagnola. Ad attendere il Pontefice a Palazzo Reale non ci saranno solo Letizia e Felipe, ma anche le due figlie Leonor e Sofia, chiamate ad osservare un rigido protocollo in vista dell’importante evento. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Leonor e Sofia di Spagna davanti al Papa, tra privilegio del bianco e obbligo del velo

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Temi più discussi: Che ruolo avranno (e cosa indosseranno) Leonor e Sofia di Spagna nella visita di Leone XIV a Madrid?; Anche Leonor e Sofia al cospetto di papa Leone. Ma non potranno vestire di bianco; Suocere e nuore reali: perché le regine d’Europa fanno ancora discutere; Charlene di Monaco, Felipe di Spagna e l'inchino tanto criticato: ma cosa dice davvero il protocollo reale?.

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