Durante l’ultima sessione di qualifiche, il pilota del team di Formula 1 ha ottenuto il miglior tempo, superando gli avversari e posizionandosi in pole position. La vettura ha mostrato un buon passo gara, e il pilota ha completato il giro in modo consistente. Il secondo classificato si trova a circa mezzo secondo di distanza, mentre altri concorrenti sono molto più indietro. La gara si avvicina e le qualifiche hanno definito la prima fila.

Il sogno Ferrari prende corpo, giro dopo giro si concretizza. Gli ingredienti per un weekend principesco sembrano esserci davvero tutti, anche se a sorpresa l'uomo in fuga non è Charles, ma il suo compagno di squadra. Monte Carlo sarà anche una pista folle, fuori dal tempo, assurda per le monoposto di oggi, ma sembra essere soprattutto un posto magico per la Ferrari che esce rianimata e piena di sogni dalla prima giornata di prove. Leclerc è stato il più veloce davanti a Lewis in Fp1 e Hamilton è stato il più rapido davanti a Charles in Fp2. Il venerdì di Monaco è tutto rosso Ferrari, le prime prove hanno confermato le previsioni della vigilia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Leclerc chiama, Hamilton risponde: è davanti a tutti

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Charles Leclerc con Miedo de Lewis Hamilton manejamdo

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