LeBron James gioca a golf a Capri e le palline finiscono in acqua ira del Codacons e quanto rischia di multa
LeBron James ha giocato a golf in mare a Capri, facendo schizzare le palline nell’acqua. Il Codacons si oppone e minaccia una denuncia, valutando anche sanzioni amministrative. La pratica ha suscitato polemiche per il possibile impatto ambientale e per le norme che regolano l’accesso alle aree marine. Non sono state rese note eventuali sanzioni specifiche o risposte ufficiali da parte del giocatore.
Bufera su LeBron James che sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Capri: Il fuoriclasse americano Nba ha pubblicato sui social un video in cui si è ripreso mentre gioca a golf sul suo yacht con vista sui faraglioni. In particolare, dai filmati, lo si nota mentre spedisce le palline in acqua. Legambiente ha chiesto chiarimenti al campione, mentre il Codacons ha fatto sapere di avere intenzione di presentare una denuncia per quanto accaduto. Capri, bufera su Lebron James che gioca a golf in mare Il Codacons pronto a denunciare la stella Nba: "Cosa indegna" Il dubbio: palline biodegradabili o no? Capri, bufera su Lebron James che gioca a golf in mare Il fatto è avvenuto alla vigilia della Giornata mondiale dell’ambiente 2026, ricorrenza celebrata il 5 giugno. 🔗 Leggi su Virgilio.it
LeBron James gioca a golf dallo yacht a Capri ma scatta l'esposto in Procura
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LeBron James in vacanza a Capri gioca a golf sul suo yacht davanti ai Faraglioni: il video facebook
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