lebron james gioca a golf a capri e le palline finiscono in acqua ira del codacons e quanto rischia di multa

Notizia in breve

LeBron James ha giocato a golf in mare a Capri, facendo schizzare le palline nell’acqua. Il Codacons si oppone e minaccia una denuncia, valutando anche sanzioni amministrative. La pratica ha suscitato polemiche per il possibile impatto ambientale e per le norme che regolano l’accesso alle aree marine. Non sono state rese note eventuali sanzioni specifiche o risposte ufficiali da parte del giocatore.