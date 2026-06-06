le prime pagine di oggi

Putin ha rifiutato di incontrare Zelensky. In Italia, sono terminati i sussidi sul carburante. Il governo ha annunciato che il supporto economico ai consumatori non sarà più disponibile. La decisione è già operativa e riguarda tutti i cittadini. Nessun incontro tra i leader è previsto nelle prossime settimane. La fine dei sussidi ha causato un aumento dei prezzi alla pompa. La situazione rimane tesa, senza indicazioni di interventi immediati.

Stamattina diversi quotidiani aprono con il rifiuto di Vladimir Putin di incontrare Volodymyr Zelensky, dopo che quest’ultimo lo aveva invitato con una lettera aperta a un incontro a due – sarebbe stato il primo dall’inizio della guerra. Si trova anche parecchio sport, dato che il tennista italiano Flavio Cobolli sarà in finale al Roland Garros e che venerdì è stato presentato il calendario della prossima Serie A maschile di calcio. Nel circuito del tennis professionistico l'Open di Francia è l'unico torneo che prende il nome da una persona, anziché dal luogo in cui si svolge, e a dire il vero col tennis c'entrava poco Non è necessario per la fecondazione come quello maschile: allora perché capita anche alle donne? Qual è la sua funzione, dal punto di vista evolutivo? 🔗 Leggi su Ilpost.it

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RASSEGNA STAMPA 10 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

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