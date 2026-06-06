Le ’Parole in piazza’ Dai misteri di Garlasco alla famiglia nel bosco
Un uomo è stato arrestato nel weekend con l’accusa di aver ucciso un familiare in un bosco vicino alla città. La vittima, un’anziana donna, è stata trovata senza vita con segni di colluttazione. L’arresto è stato effettuato dai carabinieri dopo un’indagine durata settimane, in seguito a segnalazioni e analisi di prove raccolte sul posto. La procura ha confermato l’accusa, ma non sono stati divulgati altri dettagli sulle modalità dell’omicidio.
Sarzana, 6 giugno 2026 – Ci sarà l’amore, con tutte le sue sfaccettature e le possibili declinazioni al centro della 17ª edizione di ‘Parole in piazza’, la rassegna letteraria organizzata dall’avvocato Annamaria Bernardini de Pace con il supporto del Consorzio Sarzana Vitae e il contributo del Comune che, per il secondo anno consecutivo, si svolgerà nel centro storico di Sarzana. In programma, dal 2 al 12 luglio, nove grandi appuntamenti in cui tanti ospiti di rilievo nel panorama nazionale presenteranno al pubblico i loro libri e porteranno in piazza (De Andrè o Matteotti, questo aspetto è ancora da definire) la loro esperienza, le emozioni e i pensieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Non ci sono molte parole per descrivere la bellezza di piazza Paradiso stasera. Come mi è capitato tante volte in queste settimane vorrei dirvi solo grazie, grazie di cuore. Questo percorso appartiene alla città e ci spinge a fare l'ultimo passo verso il nostro oriz facebook
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