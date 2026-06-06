Nella notte che precede il Corpus Domini nel Salento, vengono realizzate le infiorate, composizioni di fiori colorati lungo le strade. Le decorazioni vengono preparate con cura e metodo, coinvolgendo gruppi di volontari e appassionati. Le infiorate più grandi e elaborate si estendono per diverse centinaia di metri, attirando visitatori e fotografi. La lavorazione si conclude con l’esposizione pubblica, prima della processione religiosa. Le decorazioni vengono poi smantellate subito dopo la manifestazione.

Nel Salento, come in molte altre parti d'Italia, la notte che precede il Corpus Domini è il tempo della preparazione silenziosa, della preghiera, del lavoro condiviso e della realizzazione di tappeti floreali che accoglieranno il passaggio dell'Eucaristia. Queste opere effimere, realizzate nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno, sono destinate a durare solo poche ore ma nascono da un lavoro che inizia molti mesi prima. Centinaia di volontari raccolgono, essiccano e conservano fiori, foglie, semi ed essenze naturali, progettano i bozzetti e preparano con pazienza ogni dettaglio, trasformando materiali semplici in quadri curati nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Le infiorate colorano il Salento: le più belle

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