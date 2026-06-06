Le bancarelle di ciliegie e il corteo che attraversa la città sono stati protagonisti della festa di san Gerardo. La celebrazione ha coinvolto numerosi partecipanti, con eventi religiosi, culturali e musicali distribuiti lungo il centro. La giornata si è conclusa con il corteo che ha attraversato le vie principali, mentre le bancarelle hanno attirato visitatori con prodotti tradizionali. La festa si è svolta con un programma ricco e variegato, coinvolgendo la comunità locale.

Monza si prepara a omaggiare il suo compatrono con un ricco calendario di appuntamenti religiosi, culturali e musicali. Il 6 giugno è infatti la festa di san Gerardo, un appuntamento attesissimo che quest'anno è caratterizzato da uno speciale richiamo alla figura di san Francesco d'Assisi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Temi più discussi: A Monza è arrivato un mercato molto speciale (che fa bene al cuore e alla memoria); Monza, festa di San Gerardo nel segno di Francesco: devozione e ciliegie; Le bancarelle al ’Paese Ritrovato’. Quando il mercato diventa terapia; Le bancarelle con le ciliegie ma anche il corteo che attraversa Monza: quest'anno la festa di san Gerardo è speciale.

Le bancarelle con le ciliegie ma anche il corteo che attraversa Monza: quest'anno la festa di san Gerardo è speciale ift.tt/OR5JLl2 ift.tt/57IY8Pp x.com

San Gerardo e la Sagra delle Ciliegie: Monza celebra la tradizioneIl 6 giugno tornano le storiche bancarelle in largo Esterle. Tra messe solenni, la statua nel Lambro e le visite del FAI, la città si stringe intorno al suo co-patrono. mbnews.it

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