Si chiude in modo scoppiettante la stagione di Ore 14 Sera, il programma condotto da Milo Infante su Rai 2. Puntata monografica sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco in cui non sono mancati colpi di scena e scontri verbali. Da una parte la sentenza di condanna ad Alberto Stasi. Dall'altra la Procura di Pavia che accusa Andrea Sempio. "Una è quella che vede un condannato, Alberto Stasi, in un’indagine e in una serie di processi che raccontano errori mai registrati prima nella storia della giustizia italiana, con una condanna che alla fine, come ha sottolineato il giudice Vitelli, arriva dopo ‘un dubbio ragionevole’. L’altra verità vede impegnata la Procura di Pavia, che sta cercando da tanti mesi di arrivare a una verità che sia più ragionevole, che possa portare a far espiare la colpa al vero assassino di Chiara Poggi, per gli inquirenti è Andrea Sempio", sintetizza il conduttore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

© Iltempo.it - L'avvocata di Stasi chiama in diretta: "Ma dove è scritto?", scontro su Garlasco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ho qualcosa da dire. Quarto Grado, telefonata choc in diretta ed è caos: urla fortissime, gelo!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Garlasco, l'avvocata di Stasi telefona a Ore 14: "Quella parola non c'è"

Alberto Stasi e la svolta su Garlasco, cosa cambia per lui con le nuove accuse per Sempio: la conferma della sua avvocataAlberto Stasi si trova di nuovo al centro di un procedimento legale, con la richiesta di revisione del processo che sembra ormai imminente.

Temi più discussi: Garlasco, Giada Bocellari svela come sta Alberto Stasi: Speranza e paura, ha molta fede; Massimo Lovati a La Zanzara: Chiara Poggi uccisa da un sicario. Alberto Stasi minacciato; Garlasco: Lovati rinviato a giudizio per diffamazione ex legali Stasi; Garlasco, svolta sull'impronta 33: un software della Nasa trova tracce di sangue. Ecco la pistola fumante contro Sempio.

Alberto Stasi ha sempre ribadito la sua verità senza approfittare delle nuove indagini su Sempio. Stimo moltissimo il mio assistito, ha commentato a proposito l'avvocata Giada Bocellari x.com

Garlasco, l'avvocata di Stasi telefona a Ore 14: Quella parola non c'èSi chiude in modo scoppiettante la stagione di Ore 14 Sera, il programma condotto da Milo Infante su Rai 2. Puntata monografica sul delitto di Chiara ... iltempo.it

L’avvocata di Stasi sulla revisione: Richiesta verrà fatta con ragionevole previsione di vittoriaA Fanpage.it ha parlato l’avvocata Elisabetta Aldrovandi che assiste Stasi per le questioni relative alla presunte diffamazioni aggravate di cui è vittima. La legale ha parlato di indizi corposi ... fanpage.it