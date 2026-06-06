Lavori sulla diramazione per Ravenna e sull' allacciamento con l' Adriatica | viabilità modificata

Dalle 21:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 giugno, sulla D14 Diramazione per Ravenna e sul Ramo di allacciamento con la statale Adriatica, saranno effettuati lavori di manutenzione ai pali luce. Durante questo periodo, verranno adottati provvedimenti di chiusura in modalità alternata per consentire gli interventi. La viabilità subirà modifiche temporanee durante le operazioni.

Sulla D14 Diramazione per Ravenna e sul Ramo di allacciamento con la statale AdriaticaD14, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 giugno, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura, in modalità alternata.Sarà chiuso, per chi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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