Lavori al ponte accolte le richieste del Comune sul trasporto pubblico
Durante i lavori di manutenzione sul ponte sulla Sp66, l’amministrazione comunale di Terre del Reno ha comunicato che le richieste fatte ad Ami e Tpf sono state accolte. Le modifiche riguardano la riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico per il periodo di chiusura del ponte. Le nuove disposizioni sono state adottate per garantire la continuità del servizio durante i lavori.
L’Amministrazione comunale di Terre del Reno informa i cittadini che sono state accolte le richieste avanzate ad Ami e a Tpf nell’ambito della riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico durante il periodo di chiusura del ponte sulla Sp66 per i lavori di manutenzione straordinaria sul. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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