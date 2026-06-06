Lavori al ponte accolte le richieste del Comune sul trasporto pubblico

Notizia in breve

Durante i lavori di manutenzione sul ponte sulla Sp66, l’amministrazione comunale di Terre del Reno ha comunicato che le richieste fatte ad Ami e Tpf sono state accolte. Le modifiche riguardano la riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico per il periodo di chiusura del ponte. Le nuove disposizioni sono state adottate per garantire la continuità del servizio durante i lavori.