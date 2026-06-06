La finale degli spareggi nazionali di Eccellenza tra Fezzanese e Lascaris si svolgerà domani alle 16, con una partita di andata che deciderà chi avanzare verso la promozione in Serie D. Le due squadre si affrontano in una sfida da dentro o fuori, con 180 minuti complessivi da giocare. La Fezzanese si presenta con più esperienza, mentre la Lascaris si prepara a dare il massimo per ottenere il risultato.

Una sfida da ’dentro o fuori’ dove ci si gioca tutto in 180 minuti. Fezzanese e Lascaris sono pronte alla doppia finale degli spareggi nazionali di Eccellenza, per conquistare la promozione in Serie D: il primo atto domani alle 16.30 al Ferdeghini, ritorno domenica prossima in terra piemontese. Il Lascaris (squadra di Pianezza, Torino), è nato nel 1954 dalla passione di un gruppo di amici di poter svolgere un’attività calcistica. Prende nome da Villa Lascaris, che sorge a ridosso della parrocchia di Pianezza, fatta costruire all’inizio del 1800 dai Marchesi Lascaris di Ventimiglia sulle rovine del castello di Pianezza. I colori sociali in.stile Juventus, con maglia bianco-nera a strisce verticali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lascaris pronto alla finale: "Fezzanese più esperta"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Fezzanese si gioca tutto. C’è una finale da vincereLa Fezzanese si prepara a disputare una partita decisiva, con una finale da conquistare.

CALCIO JUNIORES REGIONALI. Fezzanese sogna la finale. Sestrese ultimo ostacoloOggi la squadra Juniores regionale della Fezzanese affronta la Sestrese in una partita valida per l’accesso alla finale del 25 aprile.

Argomenti più discussi: Eccellenza, la finale Fezzanese-Lascaris si giocherà al Ferdeghini; Eccellenza Spareggi Nazionali. La gara d'andata della finale tra Fezzanese e Lascaris al Ferdeghini; La Fezzanese si appoggia ancora allo Spezia: contro il Lascaris si giocherà al ‘Ferdeghini’.

Eccellenza, la finale Fezzanese-Lascaris si giocherà al FerdeghiniCon le partite di ritorno degli spareggi nazionali di Eccellenza sono state definite le sette finali che assegneranno, nelle gare in programma il 7 e 14 ... cittadellaspezia.com