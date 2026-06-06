L’arte circense bussa al mondo del lavoro | al via il corso di formazione

È stato avviato un corso di formazione gratuito e residenziale dedicato alla scena circense contemporanea. Il programma si rivolge a professionisti e aspiranti artisti, offrendo un percorso di alta formazione nel settore. L’obiettivo è fornire competenze specializzate legate alle pratiche circensi moderne. Il corso si svolge a Castelfiorentino e si concentra su tecniche e pratiche di spettacolo circense. La durata e i dettagli specifici del progetto non sono stati comunicati.

CASTELFIORENTINO Un percorso di alta formazione professionale gratuita e residenziale per la scena circense contemporanea. Ci sono otto opportunità e altrettante candidature aperte per giovani artisti under 36. La selezione è curata dal Teatro C’art Comic Education Aps impresa sociale, con i partner Aria Network Culturale, InStabile Culture in Movimento e Seme APS. Obiettivo è creare un ponte reale tra formazione artistica e inserimento professionale, in un settore spesso segnato da precarietà e frammentazione. Il Teatro C’art di Castelfiorentino lo fa attraverso " LIN.Co - Nuovi Linguaggi dell’Identità Comica, un avviso rivolto a residenti o domiciliati in Toscana, attualmente disoccupati o inattivi, con formazione o esperienza nelle arti performative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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