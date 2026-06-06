Un sito web chiamato Okay Deprem, poco conosciuto al di fuori dei circoli online, è stato identificato come uno dei principali strumenti di una campagna di disinformazione russa contro il primo ministro armeno. Secondo un’inchiesta di NewsGuard, questa piattaforma diffonde contenuti mirati a influenzare le elezioni parlamentari in programma domenica prossima. La campagna si concentra sulla diffusione di notizie false e messaggi di propaganda.

Okay Deprem non è un nome noto fuori dai circuiti della propaganda online. Ma secondo un’inchiesta di NewsGuard è diventato uno dei principali vettori di una campagna di disinformazione russa contro il primo ministro armeno Nikol Pashinyan in vista delle elezioni parlamentari di domenica prossima. Autodefinitosi giornalista freelance turco, Deprem avrebbe contribuito a circa il 40% delle false affermazioni diffuse nell’ambito dell’operazione Storm-1516, una delle campagne di influenza attribuite a reti filorusse. I suoi contenuti spaziano da accuse di corruzione a narrazioni personali costruite per delegittimare il premier armeno, spesso rilanciate da siti reali ma politicamente schierati, prima di essere amplificate da reti di account e canali pro-Cremlino. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Armenia è diventata il banco di prova delle campagne di influenza russe

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