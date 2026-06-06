Il giudice per le indagini preliminari ha archiviato alcune parti di un procedimento riguardante le stragi, inserendo numerosi omissis nelle poche pagine del provvedimento. La decisione ha lasciato circa due anni di indagini senza ulteriori sviluppi ufficiali. Tra le motivazioni, si evidenzia che chi ha conoscenza di dettagli rilevanti dovrebbe ora testimoniare, ma non sono state fornite ulteriori informazioni pubbliche sui soggetti coinvolti o sui motivi dell’archiviazione.

FIRENZE Dietro i tanti omissis dentro le poche pagine del provvedimento con cui il gip del tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha archiviato la posizione di Marcello Dell’Utri nell’inchiesta sui mandanti occulti delle stragi del 1993-’94, si nascondono filoni ancora aperti, come ad esempio quello che vede indagato l’ex generale del Ros Mario Mori. Il cui difensore, l’avvocato Basilio Milio, non ha ricevuto alcuna comunicazione, circostanza che fa ipotizzare che quanto meno i termini dell’investigazione - due anni - non siano ancora scaduti. E comunque, trapela dagli ambienti investigativi, come già accaduto in passato, il fascicolo può essere riaperto in qualsiasi momento, a fronte di un nuovo spunto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’archiviazione delle stragi: "Chi sa ora deve parlare"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stragi mafiose, Ronzulli su archiviazione per Berlusconi: “Chi pagherà per 30 anni di processi?” La sesta archiviazione dei procedimenti giudiziari relativi alle accuse di stragi mafiose è stata ufficialmente confermata, dopo anni di processi.

Stragi del '92, i Pm chiedono archiviazione indagine mafia-appaltiLa Procura di Caltanissetta ha presentato una richiesta di archiviazione per uno dei filoni d’inchiesta riguardanti le stragi del 1992, che hanno...

Temi più discussi: Stragi del '93, archiviate le accuse verso Dell'Utri e Berlusconi; Stragi di mafia del 1993, archiviazione delle accuse per Berlusconi e dell'Utri; Inchiesta sulle stragi di mafia del 1993: archiviate le accuse contro Marcello Dell'Utri; L’archiviazione delle stragi: Chi sa ora deve parlare.

Come diramato nella giornata di ieri dalle agenzie di stampa, il gip del Tribunale di Firenze ha disposto negli scorsi mesi l’archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell’Utri nell’inchiesta sui mandanti occulti delle stragi del 1993. #mafia #stragi #S x.com

Stragi del '93, archiviate le accuse a Dell'Utri: nessun elemento concreto a supporto dell'accusa reddit

L’archiviazione delle stragi: Chi sa ora deve parlareFIRENZEDietro i tanti omissis dentro le poche pagine del provvedimento con cui il gip del tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha archiviato la posizione di Marcello Dell’Utri nell’inchiesta sui ... lanazione.it

Silvio Berlusconi e l'archiviazione per le stragi '93, Paolo e Barbara indignati: Sangue ribolle, RabbiaDopo l'archiviazione per le stragi '93 e il presunto collegamento con Silvio Berlusconi, Paolo e Barbara hanno usato parole di fuoco contro i giudici. virgilio.it