L’Aquila ha annunciato l’ingaggio di Pelliccioni, noto per aver contribuito a promozioni in passato. La sua esperienza riguarda principalmente il raggiungimento di obiettivi di classifica e la gestione di squadre in serie inferiori. La sua presenza dovrebbe influenzare le strategie di mercato e la formazione della rosa, con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica. La società ha confermato che il suo ruolo sarà determinante nel progetto di crescita del club.

Quali sono i traguardi principali che Pelliccioni ha raggiunto in carriera?. Come influenzerà la sua gestione la costruzione della nuova rosa?. Perché la società ha scelto proprio un profilo esperto di promozioni?. Quali obiettivi concreti deve raggiungere il nuovo direttore sportivo nel biennio?.? In Breve Contratto biennale siglato con il dirigente nato a San Marino nel 1955. Esperienza tra Serie C2 e Serie B con il Portogruaro tra 2007 e 2010. Vittoria Serie D con il Cesena nella stagione 20182019. Precedenti incarichi agonistici con Catanzaro e Monopoli tra il 2021 e il 2023. L’Aquila calcio punta sull’esperienza di Pelliccioni per il nuovo ciclo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila punta al salto: arriva Pelliccioni, l’uomo delle promozioni

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