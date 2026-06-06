Kiev ha riconquistato alcuni territori nel corso dell'ultima offensiva, secondo un analista militare. La Russia, invece, non sembra intenzionata a fermarsi, nonostante le pressioni internazionali. Nel frattempo, un invito di Zelensky a Mosca è stato ritirato prima di essere accolto. Non si prevedono accordi di pace a breve termine tra le due parti. La situazione sul terreno continua a evolversi senza segnali di una risoluzione imminente.

Mantiglioni Non basta un invito (poi ritirato) perché Zelensky si presenti a Mosca, e certamente un accordo di pace tra Russia e Ucraina non sarà imminente. Ma le parti cominciano a parlare, forse nella consapevolezza che anche al fronte, come spiega Gastone Breccia (foto), professore e storico militare dell’Università di Pavia, sta cambiando qualcosa. Professore, gli equilibri sembrano cambiare. "L’Ucraina ha sviluppato la capacità di colpire costantemente, quasi ogni giorno, molti obiettivi militari di Mosca, tra cui le raffinerie, le fabbriche e, soprattutto nell’ultimo periodo, l’unica via che passando per Mariupol e Melitopol collega la Crimea alla Russia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - L’analista militare: Kiev riconquista terreno: "Ma la Russia non può fermarsi adesso"

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1 MINUTE AGO: Russia Officially Loses Control of Massive Ukrainian Lands.

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