Un’agenzia di viaggi ha preso i soldi dei clienti e ha poi chiuso i battenti. Il negozio si trova nel centro di Cinisello Balsamo e ora è stato pignorato. La notifica di esecuzione forzata indica che l’immobile è soggetto a una procedura legale. La situazione si è verificata dopo che l’agenzia ha cessato l’attività senza restituire le somme ai clienti.

Cinisello Balsamo (Milano) – “Immobile oggetto di procedura esecutiva”. La notifica è stata affissa nei giorni scorsi sulla vetrina dell’agenzia Viaggi e Turismo Fly Gs, che a luglio aveva chiuso improvvisamente, dopo decenni di attività, lasciando una marea di clienti senza biglietti e prenotazioni, nonostante i pagamenti. Il negozio di via Garibaldi 45, in centro storico, è così soggetto al pignoramento. Nella procedura, il proprietario subisce un vincolo di indisponibilità e in questo caso è già stato sostituito da un custode giudiziario, il dottor Giuseppe Rizzo, che ha firmato la notifica. I locali saranno ora periziati: un esperto nominato dal giudice dovrà stimarne il valore di mercato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’agenzia di viaggi intascò i soldi e poi chiuse: pignorato il negozio nel centro di Cinisello

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