L’autopsia sulla salma di Giacomo Pucci, operaio di 30 anni di Pescia, è stata eseguita ieri pomeriggio dal medico legale Stefano Pierotti. Pucci è morto il 26 maggio in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda. I funerali si terranno lunedì al Castellare.

Il medico legale Stefano Pierotti ha effettuato ieri pomeriggio l’autopsia sulla salma di Giacomo Pucci (nella foto), l’operaio trentenne di Pescia rimasto vittima di un fatale incidente sul lavoro lo scorso 26 maggio nell’azienda ’Co.Ra.’ a Spianate di Altopascio. Non sarebbero emerse novità di rilievo, ma le lesioni riscontrate a livello toracico fanno ipotizzare un decesso avvenuto nel giro di pochissimi minuti causato dallo schiacciamento della pressa che stava movimentando. L’esame necroscopico è stato seguito anche dal consulente nominato dalla famiglia Pucci, il medico legale Giuliano Piliero. Nessun consulente invece per i 5 indagati: i tre componenti del cd dell’azienda e i due dipendenti attualmente iscritti nel registo degli indagati dal pm Antonio Mariotti per il reato di omicidio colposo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’addio a Giacomo lunedì al Castellare

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