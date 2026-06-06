La storia delle Penne Nere Una mostra cori e fanfare | il calendario parte da Meda

Oggi si apre una mostra nella Sala Civica Radio dedicata alla storia delle Penne Nere. L’evento è il primo appuntamento del Raduno Sezionale Alpini di Monza. La manifestazione include anche cori e fanfare e si svolge a Meda. L’esposizione ripercorre le tappe storiche del gruppo alpino, con fotografie e documenti. L’iniziativa coinvolge gli appassionati e i membri dell’associazione, che si riuniscono per celebrare la tradizione.

Una mostra oggi nella Sala Civica Radio. È il primo degli appuntamenti del Raduno Sezionale Alpini di Monza. Un appuntamento che il 13 e 14 giugno porterà a Meda delegazioni, cori, fanfare e centinaia di Penne Nere. La presentazione ufficiale si è svolta nei giorni scorsi in municipio. Al tavolo Federico Romani, presidente del Consiglio regionale della Lombardia, il sindaco Luca Santambrogio, il presidente della sezione Ana di Monza Carlo Torregiani e il capogruppo Alpini Meda, Giorgio Pellagatti. In sala, rappresentanti delle scuole, delle associazioni, dei corpi musicali e della protezione civile hanno confermato quanto il raduno sia percepito come un momento collettivo, capace di unire generazioni e competenze diverse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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