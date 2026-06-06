La storia dell' anno

Due bambine sono ritratte su un campo di terra, con un pallone aerostatico sopra di loro e racchette Babolat in mano. La foto sta facendo il giro sui social. Le bambine sono ferme, in attesa, con lo sguardo rivolto in avanti. Non ci sono altri dettagli sulla scena o sul motivo dell’attesa. La foto è stata condivisa senza ulteriori spiegazioni o commenti.

Una foto circola in queste ore. Due bambine su un campo di terra coperto da un pallone aerostatico sono in posizione d’attesa, con delle Babolat in mano. Indossano scarpe rosa e sembrano soprappensiero. Una indossa il capellino, l’altra una treccia bionda. Una è alta quasi il doppio dell’altra, eppure hanno più o meno la stessa età: solo cinque mesi di differenza. Fanno parte della squadra polacca che ha vinto la Fed Cup Junior e sono considerate le due giovani stelle più lucenti del tennis femminile polacco. Una è nata a D?browa Górnicza, l’altra a Varsavia. Una ha un tennis più muscolare e ispirato al suo idolo, Rafael Nadal; l’altra ha un gioco più sottile, cerebrale, adora Roger Federer. Sono entrambe dolci e introverse, si conoscono da quando hanno dieci anni. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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