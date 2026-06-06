La storia Cittadini dalla promozione in A al sogno di tornare con l’Atalanta
Nella prossima squadra dell’Atalanta, guidata da Maurizio Sarri, ci saranno diversi giocatori cresciuti nel settore giovanile. Tra questi, il portiere Carnesecchi, il difensore Scalvini e il laterale Bernasconi. Attualmente anche il laterale Palestra fa parte del gruppo. Questi calciatori sono stati promossi dalla formazione giovanile e sono considerati parte di un progetto che punta a valorizzare i talenti cresciuti nel vivaio.
Nella prossima Atalanta di Maurizio Sarri ci sarà un telaio ‘ Made in Zingonia ’, di ragazzi cresciuti nel vivaio e dal Dna atalantino: il portiere Carnesecchi, il difensore Scalvini, il laterale Bernasconi e al momento anche l’altro laterale Palestra. Ma in panchina, anche per aumentare le rotazioni in Conference League contro avversari di livello inferiore, potrebbero avere spazio ragazzi della Under 23 o di rientro da prestiti in B. Tra questi potrebbe esserci il 24enne Giorgio Cittadini, corazziere di 193 centimetri, bresciano di Gardone Val Trompia, talento predestinato - paragonato a inizio carriera a Mattia Caldara - incappato in una serie di gravi infortuni che ne hanno frenato, finora, una carriera promettente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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