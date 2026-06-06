La storia Cittadini dalla promozione in A al sogno di tornare con l’Atalanta

Notizia in breve

Nella prossima squadra dell’Atalanta, guidata da Maurizio Sarri, ci saranno diversi giocatori cresciuti nel settore giovanile. Tra questi, il portiere Carnesecchi, il difensore Scalvini e il laterale Bernasconi. Attualmente anche il laterale Palestra fa parte del gruppo. Questi calciatori sono stati promossi dalla formazione giovanile e sono considerati parte di un progetto che punta a valorizzare i talenti cresciuti nel vivaio.