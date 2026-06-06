In un'intervista pubblicata su Novella 2000, la biologa e divulgatrice scientifica spiega l'importanza di usare il termine corretto per la sindrome dell’ovaio policistico. La discussione si concentra sulla necessità di una terminologia precisa per una migliore comprensione della malattia. L'articolo si focalizza sull'importanza di una corretta denominazione per favorire la consapevolezza e l'informazione sulle caratteristiche cliniche e sulla diagnosi della condizione.

Sul numero di Novella 2000 in edicola, la biologa e divulgatrice scientifica ci spiega l’importanza del nome corretto per comprendere la malattia La sindrome dell’ovaio policistico cambia nome e diventa sindrome ovarica poliendocrino-metabolica: PMOS (Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome). Secondo gli scienziati, questo dovrebbe portare a diagnosi più mirate e rapide. «Un nome corretto aiuta a vedere la malattia nella sua interezza. Ma quando questa viene raccontata in modo parziale, anche la cura rischia di diventare parziale», dice Antonella Viola, biologa e divulgatrice scientifica, intervistata da Alessia Ferri nel numero di Novella 2000 in edicola. Il vecchio nome, infatti, descriveva un disturbo legato principalmente all’ovulazione e alla presenza di cisti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - La sindrome dell’ovaio policistico, l’intervista ad Antonella Viola

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