La sfida che vale la serie B Brescia sogno a un passo | Pronti per fare la storia
Domani alle 18, ad Ascoli, si gioca la finale playoff di ritorno tra Brescia e la squadra locale, con il punteggio di 1-1 nell’andata. La squadra lombarda affronta la partita determinata, consapevole della forza avversaria. La sfida decide la promozione in serie B. Entrambe le formazioni scendono in campo per conquistare il passaggio alla categoria superiore.
Domani, alle 18 ad Ascoli, Eugenio Corini e il Brescia si giocano la stagione. Finale playoff di ritorno in vista, dopo l’1-1 dell’andata: "Affrontiamo una squadra forte, ma sappiamo che possiamo farcela. Ci aspetta una bella partita: l’abbiamo preparata in tre step, sui 90’ e sui 120’ - le parole del tecnico - pensando anche ai rigori. Il piano-gara prevede qualche modifica rispetto al solito". La novità, forzata, che richiama l’attenzione in questa vigilia è soprattutto l’assenza per squalifica di Mercati. Possibile arretramento di Zennaro, ma ci sono altre opzioni sulle quali riflettere. "Devo fare una valutazione sui 90’, su quali risorse tenermi da inserire a partita in corso - non si sbilancia il tecnico di Bagnolo - e definirò il tutto prima di partire (dall’aeroporto di Montichiari, ndr). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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