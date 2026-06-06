La sfida che vale la serie B Brescia sogno a un passo | Pronti per fare la storia

Domani, alle 18 ad Ascoli, Eugenio Corini e il Brescia si giocano la stagione. Finale playoff di ritorno in vista, dopo l’1-1 dell’andata: "Affrontiamo una squadra forte, ma sappiamo che possiamo farcela. Ci aspetta una bella partita: l’abbiamo preparata in tre step, sui 90’ e sui 120’ - le parole del tecnico - pensando anche ai rigori. Il piano-gara prevede qualche modifica rispetto al solito". La novità, forzata, che richiama l’attenzione in questa vigilia è soprattutto l’assenza per squalifica di Mercati. Possibile arretramento di Zennaro, ma ci sono altre opzioni sulle quali riflettere. "Devo fare una valutazione sui 90’, su quali risorse tenermi da inserire a partita in corso - non si sbilancia il tecnico di Bagnolo - e definirò il tutto prima di partire (dall’aeroporto di Montichiari, ndr). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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