la protesta dei professori precari corsi pagati ma siamo esclusi

Un gruppo di professori precari delle scuole di Montecatini si è riunito in protesta, lamentando di aver ricevuto il pagamento per i corsi svolti, ma di essere stati esclusi da eventuali ulteriori riconoscimenti o opportunità. La manifestazione si è svolta il 6 giugno 2026, coinvolgendo docenti che chiedono maggiore chiarezza riguardo alle modalità di pagamento e alle condizioni di impiego. La protesta ha attirato l’attenzione di alcuni rappresentanti istituzionali, senza tuttavia portare a un risultato immediato.

Montecatini, 6 giugno 2026 – Anche un gruppo di docenti delle scuole di Montecatini e della Valdinievole ha protestato, sostenuto dalla Cgil e dal segretario provinciale Pasquale Cuomo, per l’ingiustizia relativa al calendario degli esami di scioglimento della riserva del percorso abilitante che rilascia 30-60 Crediti formativi universitari. Gli insegnanti hanno anche firmato una richiesta urgente di proroga dei termini, sempre con l’ausilio della Cgil. In pratica, sono centinaia di docenti precari iscritti ai corsi abilitanti all’ateneo pisano che hanno formalmente contestato l’Università di Pisa, appellandosi al ministero dell’istruzione, per denunciare un errore nel calendario fissato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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