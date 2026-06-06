Ieri mattina a Monza è stata inaugurata una nuova intitolazione in piazza delle Costituenti, situata davanti alla stazione. La scelta rende omaggio ai diritti e alla storia della Costituzione italiana. L’evento ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno partecipato alla cerimonia. La nuova denominazione si aggiunge alle altre toponomastiche della città, con l’obiettivo di ricordare i principi fondamentali della Repubblica. La cerimonia si è svolta senza incidenti e in un clima di rispetto.

Ieri mattina Monza ha scritto una nuova pagina della propria toponomastica e, insieme, della propria identità civile. Il piazzale della stazione centrale porta ora il nome delle Madri costituenti, le ventuno donne che nel 1946 entrarono nell’Assemblea incaricata di dare forma alla Repubblica appena nata, scrivendo la Costituzione. Un’intitolazione voluta e proposta da una mozione della consigliera Sarah Brizzolara (Pd), e approvata all’unanimità dal Consiglio comunale. Alla cerimonia erano presenti il presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio, e il sindaco Paolo Pilotto, insieme a diversi rappresentanti delle istituzioni e a molti cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La piazza delle Costituenti. Davanti alla stazione l’intitolazione ai diritti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dalle 21 Costituenti ai diritti odierni: Marianna Aprile a VeneziaIl 27 aprile a Venezia, Marianna Aprile presenta il suo nuovo libro intitolato *La promessa*.

Piazza Andrea Camilleri: si riapre la partita sull’intitolazione ai PravatàLa piazza di fronte alla Camera di Commercio, già intitolata a Andrea Camilleri, torna al centro di una disputa legale riguardante l’intitolazione ai...

Temi più discussi: Madri costituenti / Notizie / Novità / Homepage; La piazza delle Costituenti. Davanti alla stazione l’intitolazione ai diritti; 80° anniversario dell’Assemblea Costituente e del voto alle donne | Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Fermo; 2 giugno, cerimonia in piazza dei Signori e festa al Parco di via Cattaneo.

La piazza delle Costituenti. Davanti alla stazione l’intitolazione ai dirittiL’area porterà il nome dell 21 donne che nel 1946 entrarono nell’Assemblea. Idea della consigliera Pd Sarah Brizzolara approvata all’unanimità in Comune. ilgiorno.it

Solennità e riflessioni si alternano nella giornata dedicata alle madri e ai padri costituenti e al primo voto delle donne: dai cappelli di paglia in piazza Duomo a Firenze al faro di Livorno illuminato con il tricolore x.com

Madri costituenti, la storia poco nota delle donne che fondarono la RepubblicaOttant'anni fa, 21 donne elette all'Assemblea Costituente contribuirono a scrivere la Carta costituzionale. Eppure i loro nomi sono rimasti nell'ombra. Chi erano, cosa proposero e perché è tempo di ri ... panorama.it