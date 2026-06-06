La Oxford-Cambridge sull’Arno Torna la regata accademica Pisa-Pavia

Da lanazione.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La regata tra le università di Oxford e Cambridge si svolge di nuovo sull’Arno, con la tradizionale gara tra le squadre accademiche di Pisa e Pavia. L’evento prevede la partenza lungo il fiume e coinvolge atleti e spettatori lungo le rive. La competizione si svolge con barche a remi, con i partecipanti che si sfidano in più batterie. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza.

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Cari pisani siete pronti ad assieparvi sulle spallette per la Oxford Cambridge da vogare in Arno e non nel Tamigi? E’ appena passata sotto i nostri ponti, la Regata delle Antiche repubbliche marinare ed ecco un’altra tenzone remiera, la Pisa-Pavia che si tiene oggi con partenza alle 11 dal Ponte di Mezzo ed arrivo allo Scalo dei Reanioli. Il paragone con la più blasonata Oxford-Cambridge non è sensazionalistico o esagerato bensì si tratta di datazioni: la regata tra le due compagini universitarie italiane è la più antica d’Europa immediatamente successiva a quella in acque inglesi. Dopo otto anni di attesa, Pisa torna ad ospitare la sfida remiera universitaria italiana giunta alla 58esima edizione: la regata Pisa-Pavia per il Trofeo "Curtatone e Montanara". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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