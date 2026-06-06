La Oxford-Cambridge sull’Arno Torna la regata accademica Pisa-Pavia

Notizia in breve

La regata tra le università di Oxford e Cambridge si svolge di nuovo sull’Arno, con la tradizionale gara tra le squadre accademiche di Pisa e Pavia. L’evento prevede la partenza lungo il fiume e coinvolge atleti e spettatori lungo le rive. La competizione si svolge con barche a remi, con i partecipanti che si sfidano in più batterie. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza.