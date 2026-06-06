Durante un hackathon a Gastronomika, diciotto partecipanti si sono riuniti al tavolo diciotto per discutere della sostenibilità nel settore dell’artigianato alimentare. Nove di loro, professionisti del settore gastronomico, hanno condiviso le proprie opinioni sulla questione. La discussione si è concentrata sulle sfide e le opportunità per le piccole realtà del cibo, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle opinioni espresse.

Al tavolo diciotto dell’hackathon di Gastronomika nove professionisti del settore gastronomico hanno espresso le loro opinioni sulla sostenibilità delle piccole realtà. Pur operando in ambiti diversi hanno tutti in comune il desiderio di vedere affermata la propria attività sul territorio di competenza, obiettivo spesso minato dal conflitto tra il volersi espandere in termini di dimensioni e il voler mantenere i propri spazi, per paura di perdere un’identità personale. Quando si parla di sostenibilità l’immaginario collettivo è portato a collegare il termine principalmente con un aspetto ambientale e di preservazione del territorio e della natura, ma il significato è molto più articolato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La nuova sostenibilità dell’artigianato del cibo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BTO2025 | Cross-Travel, Imprese e Territori: La nuova sfida dellIntegrazione tra digitale e...

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Rossella Cerea nuova presidente di Iulm Food Academy a Milano: “Cultura del cibo, salute, sostenibilità e sviluppo”

Fra la sostenibilità e la biodiversità: "Ecco il valore culturale del cibo"Il Comune di Capannoli ha avviato iniziative per promuovere la qualità del cibo e l’educazione alimentare, puntando anche sulla valorizzazione del...

Temi più discussi: Piccolo non basta | La nuova sostenibilità dell’artigianato del cibo; L'industria ittica europea ha una nuova guida per la sostenibilità; Tecnomat fa squadra per la Giornata Mondiale dell’Ambiente; Urso: Il Made in Italy bello, buono, ben fatto e sostenibile.

Verso città meno asfaltate: la depavimentazione come nuova frontiera dell’urbanistica sostenibile reddit

Con Acea Scuola Educazione Idrica abbiamo accolto gli studenti dell’IC Bernacchia-Schweitzer di Termoli presso il depuratore di Acea Molise per una nuova tappa del percorso dedicato alla scoperta del ciclo dell’acqua e della gestione sostenibile della risor x.com

La sostenibilità non è una sola: quattro visioni per il Made in ItalyDal capitalismo umanistico di Cucinelli alla manifattura difesa da Marzotto, passando per innovazione e competitività: il racconto dei protagonisti del Premio Made in Italy Sostenibile ... rainews.it

Monetizzare la sostenibilità, la nuova frontiera del reporting d’impresaPer anni la sostenibilità è stata raccontata attraverso indicatori qualitativi, grafici e tabelle. Oggi, invece, l’obiettivo è misurarla con la stessa unità di misura del business: il valore economico ... repubblica.it