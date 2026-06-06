La mostra “I Loretz” ha attratto oltre 2.500 visitatori, coinvolgendo decine di studiosi. Durante l’esposizione sono emerse nuove opere e si è riscoperto un patrimonio artistico precedentemente sconosciuto.

Oltre 2.500 visitatori, decine di studiosi coinvolti, nuove opere emerse e un patrimonio artistico riscoperto. Si chiude con un bilancio decisamente positivo la mostra "I Loretz. Una famiglia di ceramisti e pittori tra Lodi e Milano a fine Ottocento", ospitata dal 5 marzo al 17 maggio negli spazi del Polo culturale Maria Cosway. I numeri sono stati presentati ieri mattina durante la conferenza conclusiva, occasione per fare il punto non solo sull’affluenza, ma anche sui risultati culturali e scientifici raggiunti dall’esposizione dedicata a una delle famiglie più significative della tradizione ceramica lodigiana. "Era il terzo progetto di un... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La mostra “I Loretz“ a quota 2.500

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