Mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, circa 600 auto partecipano alla Mille Miglia in centro a Lucca. La sfilata coinvolge equipaggi lucchesi e vip, attraversando le vie della città. La manifestazione richiama appassionati e pubblico lungo il percorso nel cuore storico. La corsa si svolge su strade pubbliche, attirando numerosi spettatori. La presenza di auto storiche e modelli d’epoca rappresenta un momento clou dell’evento.

Lucca, 6 giugno 2026 – I giorni saranno mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, quando la storica Mille Miglia sarà di nuovo a Lucca per raccontare l’epopea e il fascino della tradizione automobilistica italiana ammirata in tutto il mondo. La tappa lucchese della mitica “Freccia Rossa“ è stata presentata ieri mattina dal vice sindaco e assessore allo sport Fabio Barsanti, dall’assessore al turismo Remo Santini, da Luca Ciucci dell’organizzazione e Emanuele Carrara di Korus. “Lucca grazie alla sua tradizione motoristica a partire dagli inventori del motore a scoppio Eugenio Barsanti e Felice Matteucci dallo scorso anno è divenuta Città dei Motori... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Mille Miglia in centro. Vip ed equipaggi lucchesi quasi 600 auto in sfilata

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Pensando di fare DC a Philly in 2 giorni questo weekend, sono atletico ma ho fatto solo 20 miglia di fila. Parla per farmi desistere o aiutami a pianificarlo? reddit

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