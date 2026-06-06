Levate. “Avanti, marsch, fianco dest, fianco sinist”: chi non li riconoscerebbe gli ordini delle marce militari, forse solo i bambini. Ma no, li conoscono anche i bambini, quantomeno quelli di Levate, che domenica 24 maggio hanno marciato in centro al paese reggendo, in testa alle file, gli stendardi delle brigate alpine: Taurinense, Tridentina, Cadore e via dicendo. Erano gli alunni delle quinte elementari e terze medie del paese: in piazza Duca d’Aosta hanno chiuso così le quattro giornate di campo scuola a loro dedicate dagli Alpini, organizzate in collaborazione con il Comune. “Piccoli balilla crescono”, è stato il commento di un cittadino di Levate che, passando di lì per caso, con sconcerto ha assistito alla parata e deciso di inviare a Bergamonews un paio di video. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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La marcia dei bambini di Levate con gli alpini: quando gli adulti insegnano la guerra

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Si parla di: La marcia su Levate, quando gli adulti insegnano la guerra ai bambini.

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