La mappa delle strade più pericolose del Salento | dalla 101 alla Lecce-Maglie allarme Statali
Le strade più pericolose del Salento includono la statale 101 e la Lecce-Maglie, che registrano un aumento di incidenti. L'incremento dei flussi turistici e degli spostamenti verso le località balneari e i centri della movida ha contribuito a questa situazione. Le arterie principali tra Lecce e le zone limitrofe sono soggette a maggiori rischi di incidenti, secondo i dati raccolti dalle forze dell’ordine.
Con l’impennata dei flussi turistici e il moltiplicarsi degli spostamenti verso le località balneari e i centri della movida, le principali arterie che collegano Lecce con la sua provincia si trasformano in percorsi ad altissimo rischio. La mappa della criticità si concentra lungo le grandi direttrici extraurbane, canali nevralgici della mobilità locale che sopportano una pressione veicolare straordinaria nei mesi più caldi dell'anno. Tra queste spiccano la statale 101 Lecce-Gallipoli e la strada statale 16 Adriatica, storicamente legate ai flussi verso le mete del divertimento, ma il pericolo resta altissimo anche sulla strada statale 274 Gallipoli-Leuca, sulla strada provinciale 362 Lecce-Galatina e sulla strada statale 275 Maglie-Leuca. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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