La mappa delle strade più pericolose del Salento | dalla 101 alla Lecce-Maglie allarme Statali

Notizia in breve

Le strade più pericolose del Salento includono la statale 101 e la Lecce-Maglie, che registrano un aumento di incidenti. L'incremento dei flussi turistici e degli spostamenti verso le località balneari e i centri della movida ha contribuito a questa situazione. Le arterie principali tra Lecce e le zone limitrofe sono soggette a maggiori rischi di incidenti, secondo i dati raccolti dalle forze dell’ordine.