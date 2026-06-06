la manifestazione resta fondamentale ma ancora troppo odio

Una manifestazione che si chiama ancora Gay Pride si svolge regolarmente, mantenendo il suo ruolo di evento importante. Tuttavia, si continua a registrare una presenza significativa di insulti e atteggiamenti ostili nei confronti dei partecipanti. La manifestazione, nata per rivendicare i diritti e l’uguaglianza, si è evoluta nel tempo, ma le tensioni e l’odio persistono. La parola “Gay” è stata scelta per trasformare un insulto in un simbolo di orgoglio e lotta.

Mancinelli All’inizio si chiamava Gay Pride. Quel “Gay” era una parola sottratta all’insulto e portata in piazza. Oggi si dice soprattutto Pride perché la ferita originaria si è estesa fino a comprendere molte vite e identità a lungo private dei diritti. In Italia, la “differenza” viene accettata se si presenta come eccezione brillante: artisti, performer, registi. Molto meno quando prende la forma della vita ordinaria: famiglia, scuola, lavoro, amore quotidiano. Sopravvive ancora un principio ipocrita: si fa, ma non si dice. E se si dice, meglio sottovoce. Il Pride sembra una festa, e in parte lo è. Ma nasce dalla necessità di uscire dall’invisibilità dopo anni di marginalizzazione, derisione e paura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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