la lettera di zelensky a putin

Il presidente ucraino ha inviato una lettera al suo omologo russo. La comunicazione, pubblicata di recente, non specifica i contenuti del messaggio. La lettera è stata resa nota pubblicamente senza ulteriori dettagli. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo al contenuto o alle risposte attese. La comunicazione si inserisce nel quadro delle tensioni tra i due paesi senza indicare azioni successive.

Pubblichiamo la lettera che il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha inviato al presidente russo Vladimir Putin. Quando sei salito al potere in Russia più di ventisei anni fa, molte persone in Ucraina ti guardavano con favore. Era così. Ma questo appartiene ormai al passato. Oggi, la stragrande maggioranza degli ucraini guarda con favore al fatto che i nostri droni a lungo raggio abbiano fatto visita all’apertura del tuo forum a San Pietroburgo, percorrendo una distanza di oltre mille chilometri. Come sai bene, quella distanza non è il limite delle nostre capacità. In ventisei anni di potere hai completamente trasformato l’agenda delle relazioni tra Ucraina e Russia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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La lettera di Kiev a Mosca

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